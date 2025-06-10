Ольга Серябкина прокатилась в машине в платье с глубоким декольте

Певица Ольга Серябкина прокатилась в машине в бежевом платье с глубоким декольте

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прокатилась в машине в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница разместила серию снимков из салона автомобиля. На них звезда предстала в бежевом мини-платье с глубоким декольте, отказавшись при этом от бюстгальтера. Помимо этого, ей сделали собранную прическу и яркий макияж с акцентом на глаза.

В мае Ольга Серябкина опубликовала фото топлес. Певица предстала на размещенных кадрах в черных ультракоротких шортах и с белой повязкой на голове.