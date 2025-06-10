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20:40, 10 июня 2025Ценности

Ольга Серябкина прокатилась в машине в платье с глубоким декольте

Певица Ольга Серябкина прокатилась в машине в бежевом платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прокатилась в машине в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница разместила серию снимков из салона автомобиля. На них звезда предстала в бежевом мини-платье с глубоким декольте, отказавшись при этом от бюстгальтера. Помимо этого, ей сделали собранную прическу и яркий макияж с акцентом на глаза.

В мае Ольга Серябкина опубликовала фото топлес. Певица предстала на размещенных кадрах в черных ультракоротких шортах и с белой повязкой на голове.

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