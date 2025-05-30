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10:18, 30 мая 2025Ценности

Ольга Серябкина опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала фото топлес. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя певица предстала на размещенных кадрах в черных ультракоротких шортах и с белой повязкой на голове. При этом она прикрыла обнаженную грудь куском ткани, на которой латиницей напечатана ее фамилия.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях. «Очень красивая», «Бомбические фотки», «Playboy отдыхает», «Как всегда огонь!», «Я так скучал по образам Оли из "Серебра"», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ольга Серябкина станцевала перед камерой в откровенном наряде.

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