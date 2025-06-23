Пентагон подтвердил атаку Ираном базы США в Катаре

Пентагон: Иран атаковал авиабазу США в Катаре ракетами средней дальности

Пентагон подтвердил, что Иран атаковал авиабазу США Аль-Удейд в Катаре ракетами малой и средней дальности. Об этом сообщил чиновник американского оборонного ведомства, его заявление приводит РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что авиабаза Аль-Удейд была атакована сегодня баллистическими ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана. На данный момент нет сообщений о потерях со стороны США», — подчеркнул чиновник.

Ранее стало известно, что Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку США ядерной инфраструктуры Исламской Республики.