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21:19, 23 июня 2025Мир

Пентагон подтвердил атаку Ираном базы США в Катаре

Пентагон: Иран атаковал авиабазу США в Катаре ракетами средней дальности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон подтвердил, что Иран атаковал авиабазу США Аль-Удейд в Катаре ракетами малой и средней дальности. Об этом сообщил чиновник американского оборонного ведомства, его заявление приводит РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что авиабаза Аль-Удейд была атакована сегодня баллистическими ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана. На данный момент нет сообщений о потерях со стороны США», — подчеркнул чиновник.

Ранее стало известно, что Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку США ядерной инфраструктуры Исламской Республики.

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