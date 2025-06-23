Песков назвал тему разговора Путина и главы МИД Ирана

Песков: Путин и Аракчи обсудили перспективы выхода на мирное русло в конфликте

Президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили перспективы выхода на мирное русло в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обсуждались разные вопросы, прежде всего, в контексте возможных перспектив выхода на мирное русло», — рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что стороны конфликта по-разному видят возможные перспективы мирного урегулирования.

Когда у пресс секретаря президента спросили, просил ли Иран какую-либо помощь, кроме гуманитарной, Песков подчеркнул, что сейчас ситуация очень напряженная.

22 июня Аракчи прибыл в Москву для переговоров с Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками.