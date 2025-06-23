Песков прокомментировал данные о военных поставках из Сербии на Украину

Песков назвал болезненной для России и Сербии тему военных поставок Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал болезненной для Москвы и Белграда тему передачи сербской военной продукции Украине. Видео с его комментарием опубликовал журналист Александр Юнашев в Telegram.

«Темы, конечно, требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас, да и для самой Сербии», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что эта тема уже поднималась в ходе контактов с Сербией, и были даны соответствующие заверения. В связи с этим он выразил надежду, что сербская сторона примет меры.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции на Украину. Сборка и снаряжение боеприпасов преимущественно происходит в Чехии и Болгарии.