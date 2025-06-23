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14:50, 23 июня 2025Мир

Россия раскрыла схему Сербии по военным поставкам на Украину

СВР России: Сербия использует обходные пути для военных поставок на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции на Украину. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки», — говорится в сообщении.

Сборка и снаряжение боеприпасов преимущественно происходит в Чехии и Болгарии.

В материале отмечается, что Сербия знает реальных потребителей производимой военной продукции.

11 июня президент Сербии впервые с начала специальной военной операции приехал на Украину с однодневным визитом ради участия в саммите, который проходил в Одессе. Он заявил, что Сербия восстановит один-два города или небольшой регион на Украине, чтобы показать Киеву свою поддержку.

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