Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:14, 23 июня 2025Россия

Политолог порассуждал о целях возможной встречи Аракчи с Путиным

Марков: Аракчи может попросить Путина стать посредником в переговорах с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Прибывший в Москву министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. О ее целях порассуждал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, глава иранского МИД может выступить с предложением к российскому лидеру стать посредником в переговорах Тегерана с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. «Иран готов уступить Трампу. Но не все. А чуть чуть», — уточнил Марков.

Помимо этого, политолог предположил, что Иран может попросить у Москвы военную технику. «Хочет посоветоваться — как далеко Иран может идти по пути эскалации? Ведь теоретически Иран может попробовать и начать реально что-то жесткое сделать?», — допустил эксперт.

Ранее стало известно о прибытии Аракчи в российскую столицу. Сообщалось, что его переговоры с высокопоставленными
официальными лицами РФ будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп попытался оправдать смену режима в Иране

    Крокодил оторвал ноги и руку у кричащего мужчины

    СК показал видео места нападения льва на директора парка «Тайган» в Крыму

    Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана

    Политолог порассуждал о целях возможной встречи Аракчи с Путиным

    В российском регионе после атаки дронов загорелось предприятие

    Украина объявила в розыск командира спецназа «Ахмат»

    Названа несправедливая и вредная мера против мигрантов в России

    В России задумали увеличить новогодние праздники в 2026 году

    Трамп решил ударить по Ирану во время игры в гольф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости