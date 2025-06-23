Политолог порассуждал о целях возможной встречи Аракчи с Путиным

Марков: Аракчи может попросить Путина стать посредником в переговорах с Трампом

Прибывший в Москву министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. О ее целях порассуждал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, глава иранского МИД может выступить с предложением к российскому лидеру стать посредником в переговорах Тегерана с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. «Иран готов уступить Трампу. Но не все. А чуть чуть», — уточнил Марков.

Помимо этого, политолог предположил, что Иран может попросить у Москвы военную технику. «Хочет посоветоваться — как далеко Иран может идти по пути эскалации? Ведь теоретически Иран может попробовать и начать реально что-то жесткое сделать?», — допустил эксперт.

Ранее стало известно о прибытии Аракчи в российскую столицу. Сообщалось, что его переговоры с высокопоставленными

официальными лицами РФ будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля по Ирану.