Поставки БАДов в российские аптеки взлетели

«Известия»: Объем поставок БАДов в российские аптеки с 2020-го вырос в 1,4 раза

С 2020 года объем поставок биологически активных добавок (БАДов) в российские аптеки вырос в 1,4 раза. О взлетевшей популярности препаратов со ссылкой на участников рынка сообщает газета «Известия».

По данным группы компаний «Деловые линии», количество заказов БАДов и пищевых добавок подскочило в восемь и пять раз соответственно. В упаковках динамика продаж БАДов с 2020 по 2024 год выросла с 8 до 24 процентов, добавили в «Центре внедрения «Протек». При этом в 2020-2022 годах пользовались популярностью витамины C и D, а с 2024 года — коллаген и хондроитин.

По данным аналитической компании DSM Group, за четыре года продажи БАДов увеличились в 1,4 раза — с 321,8 млн упаковок до 452,6 млн. Представители отрасли объясняют рост поставок увеличением спроса на здоровый образ жизни после пандемии.

В январе и феврале россияне потратили в аптеках 2,8 миллиарда рублей на покупку антидепрессантов. Продажи выросли до 3,2 миллиона упаковок, рекордных как минимум за пять лет. По сравнению, например, с 2023 годом их стоимость выросла почти вдвое (с 1,46 миллиарда рублей), а год к году показатель вырос на 30 процентов в денежном и на 15 процентов в натуральном выражении.