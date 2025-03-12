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09:02, 12 марта 2025Экономика

Траты россиян на антидепрессанты оказались рекордными

«Ведомости»: Аптеки заработали на продаже антидепрессантов 2,8 млрд руб.
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россияне в январе и феврале потратили на покупку антидепрессантов в аптеках 2,8 миллиарда рублей, приобретя 3,2 миллиона упаковок. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group пишут «Ведомости».

Как указывается в материале, продажи в указанный период оказались рекордными как минимум за пять лет. По сравнению, например, с 2023 годом их стоимость выросла почти вдвое (с 1,46 миллиарда рублей), а год к году показатель вырос на 30 процентов в денежном и на 15 процентов в натуральном выражении.

«Происходит рост физического потребления препаратов данной группы, а также переключение на более современные средства верхнего ценового сегмента», – прокомментировал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, который также отметил выросшую почти на четверть востребованность гражданами этого сегмента медицинских товаров.

На фоне такой динамики на рынке отмечают замедление спроса на успокоительные БАДы, траты на которые, хотя и обходятся существенно дешевле антидепрессантов (в среднем стоят 261 рубль и 966 рублей за упаковку соответственно), в начале года сократились в РФ на 2 процента.

О том, что интерес россиян к безрецептурным биодобавкам от стресса растет минимальными за последние годы темпами, замедляясь в сравнении с расходами на антидепрессанты, сообщалось еще в 2024-м. По итогам января-ноября продажи последних в России выросли на 16,8 процента, до 16,1 миллиона упаковок, досрочно превысив показатель 2023 года.

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