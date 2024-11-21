Россияне перешли с успокоительных на антидепрессанты

«Ведомости»: продажи успокоительных БАД упали до минимума за пять лет

С января по сентябрь российские аптечные сети продали 17,7 миллиона упаковок биологически активных добавок (БАД) от стресса, что стало минимумом за последние пять лет, хотя в денежном выражении продажи выросли на 23 процента, до 5,6 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на отчет DSM Group пишут «Ведомости».

Гендиректор аналитической компании Сергей Шуляк отметил, что основной причиной такой тенденции стал переход на более серьезные препараты — антидепрессанты, которые продаются по рецепту. Спрос на них активно растет, за тот же период россияне приобрели 13 миллионов упаковок таких препаратов, что на 18 процентов больше, чем годом ранее.

В 2022 и 2023 годах, по данным DSM, за первые три квартала было продано по 18,9 миллионов пачек успокоительных БАДов, в 2021-м — 20,4 миллиона, в 2020-м — 21 миллион, а в 2019 году — 18,4 миллиона. Опрошенные изданием участники рынка подтвердили тенденцию. Например, в аптечной сети «36,6» продажи успокоительных БАДов в натуральном выражении за девять месяцев упали на 14 процентов.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предположил, что причиной такой динамики стало более внимательное отношение людей к здоровью. В случае депрессивных расстройств россияне стал чащи идти к врачу, а не заниматься самолечением, ради которого и покупаются БАДы. А медики, в свою очередь, назначают более эффективные средства.

Гендиректор дистрибутора и производителя БАДов VPLab Юрий Клюшенков отметил, что напряженная обстановка в стране, в том числе в экономике, позволит увеличивать продажи в денежном выражении всех препаратов от стресса, не только антидепрессантов.

Ранее сообщалось, что продажи глицина снижаются пять лет подряд. Из-за отсутствия доказательств его эффективности врачи стали реже прописывать препарат.