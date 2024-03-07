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19:14, 7 марта 2024Экономика

Россияне стали реже покупать одно популярное лекарство

«Ведомости»: продажи глицина в России снизились за пять лет в полтора раза

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Продажи глицина снижаются в России пять лет подряд, со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group пишут «Ведомости».

В 2023 году в аптеках страны было куплено около 31 миллиона упаковок препарата — на 4,3 процента меньше, чем годом ранее (32,4 миллиона). До этого показатель так же последовательно снижался — в 2021-м в РФ реализовали 37,6 миллиона упаковок глицина, в 2020-м — 40,6 миллиона, в 2019-м — 46,6 миллиона.

Популярное лекарство, помогающее «подпитать мозг» при высокой умственной нагрузке, а также бессоннице, тревожности и проблемах с памятью, стали реже назначать врачи, поскольку клиническая эффективность этого средства так и не была доказана. Как узнали журналисты, в связи с этим пациентам, в зависимости от поставленного диагноза, все чаще выписывают другие средства, в том числе антидепрессанты.

Ранее россиян предупредили о бесполезности глицина при длительном и тяжелом стрессе из-за его слабого воздействия на организм. Тем не менее, напомнила невролог Елена Акарачкова, препарат нельзя принимать без консультации с врачом из-за возможного снижения эффективности действия других лекарств.

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      Дмитрий Воронин
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