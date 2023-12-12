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15:24, 12 декабря 2023Забота о себе

Врач предостерегла от популярного способа борьбы с хроническим стрессом

Невролог Акарачкова назвала глицин бесполезным при хроническом стрессе

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Глицин слабо воздействует на организм, поэтому он бесполезен при длительном и тяжелом стрессе, полагает невролог Елена Акарачкова. Способ правильно применять это популярное средство для борьбы с эмоциональным истощением и бессонницей она назвала в интервью радио Sputnik.

Акарачкова объяснила, что глицин — это аминокислота, которая обладает одновременно и успокаивающим, и тонизирующим действием. По ее словам, в небольших дозах, примерно 300 миллиграммов в сутки, препарат способен улучшить память и повысить работоспособность. Если же проблема в эмоциональной нестабильности или бессоннице, то дозировка должна быть серьезно увеличена, уверяет врач.

Однако специалистка предупредила, что глицин нельзя принимать самостоятельно и без консультации с врачом. Во-первых, препарат может снизить эффективность других лекарств, предостерегла врач. Во-вторых, в некоторых случаях он бесполезен — например, при хроническом, тяжелом стрессе. «Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжелой ситуации не поможет, не даст возможности мозгу справиться с напряжением», — отметила Акарачкова.

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