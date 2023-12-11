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18:24, 11 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о парадоксальной причине быстрого старения

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Чрезмерно активные люди стареют в среднем на два года быстрее тех, кто ведет более размеренный образ жизни, предупредила эндокринолог Зухра Павлова. О парадоксальной причине быстрого старения профессор рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, ученые 45 лет наблюдали за 11 тысячами близнецов. В ходе исследования их разделили на четыре группы по степени активности. В результате стало понятно, что чрезмерно интенсивная и регулярная нагрузка не продлевает жизнь, как привыкли думать многие, а наоборот — ускоряет старение организма.

По словам эндокринолога, биологический возраст самых активных участников эксперимента был на полтора-два года больше, чем у более спокойных людей.

В то же время ученые установили парадоксальную закономерность, продолжила Павлова. Риск преждевременной смерти у биологически более старых участников исследования был ниже, чем у более спокойных людей. Однако вредные привычки и в общем нездоровый образ жизни сводили это преимущество к нулю.

Люди, уделяющие много времени спорту, часто живут долго лишь по той причине, что в целом занимаются собой. Правильно питаются, достаточно спят и не имеют вредных привычек

Зухра Павловаэндокринолог, профессор
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      Алиса Дмитриева
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