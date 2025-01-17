Продажи антидепрессантов в России резко выросли

«Ъ»: Продажи антидепрессантов в России в 2024 году выросли на 16,8 процента

По итогам первых 11 месяцев 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли на 16,8 процента, до 16,1 миллиона упаковок, что уже превышает показатель всего 2023 года (15,3 миллиона). Об этом со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group пишет «Коммерсантъ».

Оператор системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ указывает, что спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22 процента, а в денежном выражении за январь-ноябрь — на 31,9 процента. В свою очередь, RNC Pharma говорит о росте продаж в этот период на 36 процента в денежном выражении, до 12,9 миллиарда рублей.

В целом, говорится в материале, ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался в марте 2022 года. За тот год, по данным DSM Group, россияне купили 13 миллионов упаковок.

На фоне повышения спроса и логистических проблем дистрибуторы периодически не справляются с завозом наиболее востребованных препаратов. Например, в 2025 году в Москве стало сложно найти «Зофолт». За 11 месяцев прошлого года его продажи выросли в четыре раза, до 1,7 миллиона упаковок общей стоимостью 752,2 миллиона рублей. Это третий по продажам антидепрессант после «Амитриптилина» и «Флуоксетина».

Участники рынка отмечают, что перебои с поставками в аптеки связаны именно с ростом спросом, завозить препарат не успевают. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов пояснил, что пациенты, которые сталкиваются с депрессивными состояниями, постепенно прекращают обращаться к народной медицине, что и толкает спрос.

Ранее сообщалось, что биологически активных добавок (БАД) от стресса в России с января по сентябрь упали до минимума за последние пять лет, хотя в денежном выражении продажи выросли на 23 процента, до 5,6 миллиардов рублей. Динамику связывают с переходом на антидепрессанты, хотя покупатели, которые по-прежнему предпочитают добавки без подтвержденного действия, готовы платить больше.