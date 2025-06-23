Пушилин рассказал о планах сделать Мариуполь крупным транспортным хабом

Глава ДНР Пушилин: Мариуполь станет транспортным хабом с портом и аэропортом

Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом. Об этом РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Как утверждает Пушилин, разминирование и восстановление аэропорта города зависят от вопросов безопасности. Процесс начнется, как только ситуация стабилизируется, объяснил он.

«Здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение», — раскрыл планы глава ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что восстановление завода «Азовсталь» в Мариуполе, получивший сильные повреждения во время боевых действий, нецелесообразно. Он допустил создание курорта вместо этого.