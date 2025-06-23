Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 23 июня 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о планах сделать Мариуполь крупным транспортным хабом

Глава ДНР Пушилин: Мариуполь станет транспортным хабом с портом и аэропортом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом. Об этом РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Как утверждает Пушилин, разминирование и восстановление аэропорта города зависят от вопросов безопасности. Процесс начнется, как только ситуация стабилизируется, объяснил он.

«Здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение», — раскрыл планы глава ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что восстановление завода «Азовсталь» в Мариуполе, получивший сильные повреждения во время боевых действий, нецелесообразно. Он допустил создание курорта вместо этого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о колоссальном ущербе для всех ядерных объектов в Иране. Россия увидела в этом открывшийся ящик Пандоры

    МИД России раскрыл ожидания от саммита НАТО в Гааге

    Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

    Российские пенсионерки отправились за черемшой и почти неделю выживали в тайге без воды

    Медведь забрался в дом и напал на спящего мужчину

    Tesla запустила роботакси

    В Госдуме разъяснили направленность законопроекта по профилактике травли в школах

    Россиянке вынесли приговор за закладку наркотиков

    Таксист в Азии предложил туристке расплатиться за поездку телом и прослыл «позором страны»

    Депутат Рады назвал причину агрессии Украины против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости