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19:23, 23 июня 2025Культура

Путин выразил соболезнования родным Талызиной

Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Талызиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Талызина отличалась выдающимся талантом и глубокой преданностью профессиональному призванию. Владимир Владимирович также отметил вклад в отечественный кинематограф артистки.

«Светлая память о Валентине Илларионовне сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее щедрого дарования», — добавил президент.

Ранее стало известно, что причиной ухода народной артистки России Валентины Талызиной стало онкологическое заболевание.

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