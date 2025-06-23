Путин выразил соболезнования родным Талызиной

Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Талызиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Талызина отличалась выдающимся талантом и глубокой преданностью профессиональному призванию. Владимир Владимирович также отметил вклад в отечественный кинематограф артистки.

«Светлая память о Валентине Илларионовне сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее щедрого дарования», — добавил президент.

Ранее стало известно, что причиной ухода народной артистки России Валентины Талызиной стало онкологическое заболевание.