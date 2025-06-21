Стала известна причина смерти Валентины Талызиной

SHOT: Валентина Талызина умерла от онкологического заболевания

Причиной смерти народной артистки России Валентины Талызиной стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Причиной смерти актрисы Валентины Талызиной стала онкология. Ее состояние ухудшилось этой весной, в марте ей вызывали скорую помощь, поскольку она жаловалась на сильную тошноту и боли в теле. Врачи диагностировали Талызиной рак поджелудочной железы», — утверждает Telegram-канал.

Последние месяцы народная артистка проходила лечение у себя дома.

12 марта стало известно, что Талызиной диагностировали рак. Отмечалось, что актрисе понадобилась экстренная помощь врачей, в ходе осмотра медики выявили рак поджелудочной железы.

Сама актриса опровергла информацию о болезни, заявив, что чувствует себя нормально.

Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет. В Театре Моссовета ее назвали выдающейся актрисой, звездой театра и кино, любимой миллионами зрителей. В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.