Путин высказался о попытках Запада дестабилизировать обстановку в мире

Путин: Запад пытается сохранить выгодную только ему модель глобализации

Запад дестабилизирует обстановку в мире и пытается сохранить выгодную только ему модель глобализации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам международного форума «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им одним модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что такая модель привела к резкому нарастанию угроз безопасности, ярким примером которого является обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, что выход из западноцентричной системы возможен только с помощью коллективных усилий мирового большинства.

Ранее в МИД России обеспечение гарантий безопасности страны от угроз со стороны Запада назвали ключевым направлением российской внешней политики.