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22:17, 10 марта 2025Россия

В МИД России назвали ключевое направление внешней политики

МИД РФ: Безопасность от угроз Запада — ключевое направление внешней политики
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Обеспечение гарантий безопасности РФ от угроз с Запада является ключевым направлением российской внешней политики. Об этом говорится в сообщении МИД по итогам заседания научного совета при министре иностранных дел Сергее Лаврове с участием приглашенных экспертов.

В заявлении сказано, что в условиях высокой турбулентности международной среды и «подогреваемого антироссийскими кругами Запада ими же созданного украинского кризиса ключевыми направлениями внешней политики становятся обеспечение надежных гарантий безопасности России от угроз, исходящих с западного направления». Важным остается и укрепление партнерских, равноправных и взаимовыгодных связей со странами Глобального Юга и Востока, а также с теми странами Европы, которые осознают бессмысленность попыток сдерживания РФ.

В МИД РФ уточнили, что в своем выступлении Сергей Лавров изложил оценки развития международной ситуации. По его словам, в качестве главной долгосрочной тенденции утвердилось последовательное формирование многополярного миропорядка.

Ранее Сергей Лавров назвал ошибкой мнение Запада о том, что красные линии России можно сдвинуть. Дипломат также обратил внимание на высказывания некоторых западных чиновников, в том числе из стран НАТО, о возможности нанесения превентивного удара по России, отметив, что подобные угрозы вызывают обеспокоенность.

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