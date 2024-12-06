Лавров назвал ошибкой мнение Запада о красных линиях России

Лавров: Запад совершает ошибку, думая, что красные линии РФ можно сдвинуть

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал ошибкой мнение Запада о том, что красные линии России можно сдвинуть.

«Если они [на Западе] следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — подчеркнул министр.

Он обратил внимание на высказывания некоторых западных чиновников, в том числе из стран НАТО, о возможности нанесения превентивного удара по России, отметив, что подобные угрозы вызывают обеспокоенность.

Ранее Лавров заявил, что Россия ответит любыми средствами при попытке Запада нанести ей «стратегическое поражение» в ходе конфликта с Украиной.

