Ранее судимая россиянка устроила кровавую разборку в общежитии

В Татарстане Росгвардия поймала женщину, пырнувшую оппонентку ножом в общежитии

В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали ранее судимую 42-летнюю женщину, устроившую кровавую разборку в общежитии в Нижнекамске. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным издания, преступление произошло в коридоре общежития, расположенного на Вокзальной улице. По словам 44-летней местной жительницы, фигурантка поссорилась с соседкой, потом схватила кухонный нож и воткнула его ей в грудь. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике задержали мужчину, который во время ссоры со знакомой воткнул ей в голову нож.

