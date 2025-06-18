Россиянин поссорился со знакомой и воткнул ей в голову нож

В ДНР задержали подозреваемого в попытке убийства девушки

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали подозреваемого в попытке расправы над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 17 июня мужчина находился дома со знакомой. Во время распития алкогольных напитков у них возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес не менее шести ударов ножом в живот и голову пострадавшей. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, сменил одежду и отмыл следы крови.

Соседи обнаружили пострадавшую и вызвали медиков, которые своевременно оказали помощь.

Следователи СК и сотрудники МВД оперативно задержали подозреваемого и доставили в отдел, где он дал признательные показания. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин с купленным на черном рынке пистолетом устроил рейд по барам.