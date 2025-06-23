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08:44, 23 июня 2025Силовые структуры

Расчленившего подругу россиянина осудили за хайп на преступлении

Суд во Владивостоке оштрафовал Коэна за мерч с насмешками над убитой им девушкой
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал Виктора Коэна, отсидевшего почти десять лет за расправу над подругой — 26-летней Галиной Колядзинской, а после освобождения из колонии начавшего зарабатывать на мерче с расчлененной жертвой и отсылками к преступлению. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, за хайп на преступлении мужчина должен заплатить 60 тысяч рублей.

Злоумышленник выпускал мерч с принтами, изображающими мясорубку, с помощью которой измельчал останки убитой, и юмористические ролики о том, что делать в случае убийства человека. После скандала мужчина заявил, что не понимает общественного резонанса.

Колядзинская пропала во Владивостоке в 2011 году. Ее парень признался в совершении преступления. Однако потом осужденный заявлял, что признание дал под воздействием пыток со стороны сотрудников уголовного розыска.

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