Раскрыт срок возможного силового ответа Ирана на атаки США

Reuters: Силовой ответ Ирана на атаки США может последовать в ближайшие день-два

США оценивают риск атаки Ирана как высокий, силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Соединенные Штаты полагают, что Иран может вскоре нанести ответный удар по американским силам на Ближнем Востоке, хотя США все еще пытаются найти дипломатическое решение, которое позволило бы Тегерану отказаться от любых атак», — говорится в материале.

По словам одного из источников, ответная атака Ирана может произойти в течение ближайшего дня или двух.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт предостерегла Иран от «глупых решений». Таким образом администрация американского лидера отреагировала на намерение Ирана в ответ на удары США по ядерным объектам в Тегеране запретить движения танкеров по Ормузскому проливу.