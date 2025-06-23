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16:37, 23 июня 2025Мир

Раскрыт срок возможного силового ответа Ирана на атаки США

Reuters: Силовой ответ Ирана на атаки США может последовать в ближайшие день-два
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

США оценивают риск атаки Ирана как высокий, силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Соединенные Штаты полагают, что Иран может вскоре нанести ответный удар по американским силам на Ближнем Востоке, хотя США все еще пытаются найти дипломатическое решение, которое позволило бы Тегерану отказаться от любых атак», — говорится в материале.

По словам одного из источников, ответная атака Ирана может произойти в течение ближайшего дня или двух.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт предостерегла Иран от «глупых решений». Таким образом администрация американского лидера отреагировала на намерение Ирана в ответ на удары США по ядерным объектам в Тегеране запретить движения танкеров по Ормузскому проливу.

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