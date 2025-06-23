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16:19, 23 июня 2025Мир

Белый дом предостерег Иран от «глупых решений»

Левитт: Белый дом предостерегает Иран от глупых решений в Ормузском проливе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Администрация президента США Дональда Трамп пристально следит за ситуацией в Ормузском проливе и предостерегает Иран от необдуманных шагов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщается на странице Белого дома Rapid Response в X.

«Могу заверить вас, что администрация активно и внимательно следит за ситуацией в Ормузском проливе, и иранскому режиму было бы глупо принимать такое решение», — сказала она.

Ранее Иран в ответ на удары США по ядерным объектам в Тегеране заговорил о возможном запрете движения танкеров по Ормузскому проливу. Позднее парламент республики проголосовал за закрытие пролива.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер.

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