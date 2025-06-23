Раскрыты подробности о задержанных по плану «Перехват» в российском городе стрелках

Задержанные в Махачкале по плану «Перехват» готовили покушение на сотрудника МВД

В Махачкале задержанные 18 июня по плану «Перехват» стрелки готовили покушение на сотрудника МВД России. Об этом сообщает Mash Gor в своем Telegram-канале.

Фигуранты — братья Салимовы. Они подозреваются в подготовке покушения на сотрудника регионального МВД. Выяснилось, что в 2013 году один из них был осужден на 8,5 года по статье о разбое, а второй в 2015 году получил семь лет за грабеж.

По данным канала, сотрудники СОБРа задержали их 18 июня. Тогда силовики открыли огонь по колесам автомобиля марки Mercedes, внутри которого находились подозреваемые. В этот момент на дороге появился другой, бронированный Mercedes. Братья пересели туда и пытались сбежать. По пути они сбили двух сотрудников спецназа. Пострадавшие были госпитализированы. Врачи диагностировали у них множественные травмы.

Задержание злоумышленников попало на видео.