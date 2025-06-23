Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:35, 23 июня 2025Экономика

Россияне сделали выбор между ипотекой и арендой

Superjob: Большинство россиян предпочитают аренду ипотеке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Среди россиян в полтора раза больше тех, кто в текущих условиях предпочитает аренду жилья ипотеке. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob, результаты публикует портал «Банки.ру».

Только 25 процентов респондентов считают ипотеку выгоднее аренды, при этом в 2024 году таких россиян было 38 процентов. В то же время доля сторонников аренды выросла: с 22 до 37 процентов. Остальные 38 процентов не смогли сделать выбор. Чаще за ипотеку выступают люди от 35 до 45 лет (30 процентов), а за аренду — молодежь (43 процента). Россияне с более высоким доходом лучше относятся к съемному жилью, а жители регионов чаще выбирают кредит.

Эксперты отмечают, что однозначно определить более выгодный вариант нельзя. Ответ на вопрос будет зависеть от приоритетов конкретного человека.

Ранее стало известно, что 20 процентов россиян не устраивают собственные квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мародеров обвинили в убийстве начальника военной полиции под Курском. Как они проникают в приграничье и что о них известно?

    Подсчитаны российские регионы с замедлившимся ростом цен на продукты

    Солист Quest Pistols Show обвинил коллег в спонсировании ВСУ

    Россиян научили правильно мыться

    Названа будущая жертва новейшей ядерной крылатой ракеты ВВС США

    Доклад Каллас по Израилю назвали ударом в спину

    Зеленский обсудит со Стармером санкции против производителей Орешника

    Саратовский пауэрлифтер побил 11-летний рекорд России в приседании

    Генсек РФС назвал последствия антироссийской пропаганды для украинского футбола

    Россияне выбрали топ-3 маршрута для путешествий по родной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости