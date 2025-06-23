Россияне сделали выбор между ипотекой и арендой

Superjob: Большинство россиян предпочитают аренду ипотеке

Среди россиян в полтора раза больше тех, кто в текущих условиях предпочитает аренду жилья ипотеке. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob, результаты публикует портал «Банки.ру».

Только 25 процентов респондентов считают ипотеку выгоднее аренды, при этом в 2024 году таких россиян было 38 процентов. В то же время доля сторонников аренды выросла: с 22 до 37 процентов. Остальные 38 процентов не смогли сделать выбор. Чаще за ипотеку выступают люди от 35 до 45 лет (30 процентов), а за аренду — молодежь (43 процента). Россияне с более высоким доходом лучше относятся к съемному жилью, а жители регионов чаще выбирают кредит.

Эксперты отмечают, что однозначно определить более выгодный вариант нельзя. Ответ на вопрос будет зависеть от приоритетов конкретного человека.

Ранее стало известно, что 20 процентов россиян не устраивают собственные квартиры.