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17:55, 23 июня 2025Экономика

Россияне пожаловались на свои квартиры

«Ренессанс»: 20 % россиян не устраивают собственные квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Около 20 процентов россиян не устраивают собственные квартиры. Такой результат показало исследование «Группы Ренессанс Страхование», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 43 процента из 1,2 тысячи участников опроса заявили, что квартира удовлетворяет их лишь частично. Только 37 процентов респондентов не видят минусов в своем жилье.

При этом 20 процентов признаются, что периодически сталкиваются с проблемами в квартире. Еще 11 процентам приходится мириться с подобным постоянно, а 10 процентам — редко. 59 процентов не смогли вспомнить проблем за последние пять лет.

Чаще всего россиян беспокоят нарушение тишины в неположенное время (45 процентов), шумные соседи (42 процента), грызуны и насекомые (17 процентов).

43 процента респондентов пожаловались на слишком высокую плату за квартиру — это относится к ипотеке, арендной плате и квартплате. Еще 26 процентов недовольны состоянием коммуникаций в доме, 24 процента не устраивает площадь квартиры, 22 процента — соседи, 22 процента — звукоизоляция.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы поменять в своих дачах. Полностью довольны загородным домом оказались лишь 30 процентов респондентов.

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