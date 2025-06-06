Россияне оказались недовольны своими дачами

«Ренессанс страхование»: Треть россиян абсолютно довольны своей дачей

Своей дачей оказались довольны лишь 30 процентов соотечественников. Удовлетворенность россиян загородными домами оценили в группы «Ренессанс страхование». Результатами исследования делится агентство ТАСС.

Состоянием своего частного дома довольны лишь 30 процентов респондентов. В ближайшее время улучшить дачу хотели бы 60 процентов опрошенных, но каждый второй из них пока не нашел на это средств. Половина участников исследования рассчитывают потратить на это от 200 до 400 тысяч рублей. Меньшую сумму хотели бы вложить 34 процента россиян.

Для ремонта дачи обратиться к специалистам собирается 41 процент информантов, треть — воспользуется помощью друзей, а 25 процентов — осуществит ремонт самостоятельно. Прежде всего дачники хотели бы заменить сантехнику — на это обратили внимание 39 процентов россиян. Следом они бы обновили бытовую технику (28 процентов опрошенных) и установили систему «умный дом» (21 процент). Установить бассейн хотел бы каждый пятый дачник.

Половина участников опроса считают дачу местом для уединения или совместного досуга с семьей. Весной и летом за городом намерены жить 36 процентов соотечественников. Каждый четвертый респондент хотел бы отремонтировать дом ради вечеринок с друзьями, а каждый пятый — для садоводства. Как инвестицию дачу рассматривают лишь 4 процента россиян.

Ранее россияне описали, как выглядит дача их мечты. По мнению большинства, на идеальном участке должны быть сад с фруктами, качели, сарай и колодец, а сам дом должен быть построен из кирпича.