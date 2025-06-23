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18:50, 23 июня 2025Интернет и СМИ

Россиян научили правильно мыться

Дерматолог Гостева заявила, что мыться нужно один-два раза в день
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Victor Furtuna / Unsplash

Дерматолог Ирина Гостева раскрыла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рекомендации о том, как правильно мыться. Выпуск, в котором специалистка научила россиян проводить водные процедуры, доступен на платформе «Смотрим».

Гостева сочла недостоверным утверждение о том, что принимать ванну нужно не более одного раза в день. По словам дерматолога, это можно делать столько, сколько хочется человеку. При этом она подчеркнула, что мыться в душе необходимо каждый день. «Вы вспотели, вы чувствуете себя грязно. И пусть это будет два раза в день — значит, два раза в день. Ванну, может быть, нет, но душ принимайте точно», — заявила врач.

Она также призвала россиян выбирать подходящие гели для душа и шампуни, чтобы средства не сушили кожу. Для интимной гигиены дерматолог посоветовала использовать специальные средства с более мягким составом. «Мочалки надо часто менять, мыть, дезинфицировать», — добавила врач.

Ранее Гостева предупредила россиян об опасном последствии грибка ногтей. По словам врача, он может привести к трофической язве.

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