Россиянам пообещали не запрещать строить дачи на участках

Депутат Гаврилов: В РФ не вступит в силу закон о запрете строительства бань

Россиянам не будут запрещать стоить бани на участках, заверил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Информация в СМИ о том, что с 1 июля 2025 года в России якобы вступает в силу запрет на строительство бань на участках для огородничества и на полевых землях личного подсобного хозяйства (ЛПХ), не соответствует действительности, заверил депутат.

Он также напомнил, что строительство объектов на участках допустимо в рамках установленного формата разрешений. Например, участки для ведения огородничества и полевые земли под ЛПХ не подойдут для строительства бань с фундаментами. На таких землях разрешено строить только временные конструкции.

Ранее россиянам напомнили о новом законе, согласно которому в случае неиспользования земельного участка владельцу могут выдать предписание и выписать штраф, и если требования будут проигнорированы, участок могут изъять.