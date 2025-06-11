Россиян предупредили о риске лишиться земельного участка

Юрист Рыбченко: За неиспользование земельного участка грозит штраф и изъятие

В случае неиспользования земельного участка владельцу могут выдать предписание и выписать штраф, и если требования будут проигнорированы, участок могут изъять. О риске лишиться участка в разговоре с агентством «Прайм» предупредил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

В статье отмечается, что ранее российское правительство утвердило признаки неиспользования земельных участков. Постановление вступит в силу с 1 сентября.

Под неиспользованием земельного участка понимается захламление или загрязнение отходами более половины площади участка; отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение пяти лет; отсутствие на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилого строительства в течение семи и более лет построенного и зарегистрированного индивидуального жилого дома; наличие на земельном участке зданий, сооружений, у которых разрушены крыша, стены, а также отсутствуют окна или стекла на окнах; более половины участка, предназначенного для садоводства и огородничества, заняты сорняками высотой более метра.

При неиспользовании земельного участка гражданину могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка — он составляет от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей, уточнил Рыбченко.

Ранее сообщалось, что оценивать состояние земли будут инспекторы надзорных органов, они будут делать выводы исходя из принятых критериев.

