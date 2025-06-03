Правительство утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков

Российское правительство утвердило критерии, по которым власти будут отличать заброшенные участки от освоенных. Одним из признаков того, что земля не используется, стал тот факт, что в течение года более половины участка заросло сорняками или захламлено. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а сам документ опубликован на официальном портале правовой информации. В силу постановление вступает с 1 сентября 2025 года.

Признаки неиспользования земельных участков

захламление или загрязнение отходами более половины площади участка, не устраненное в течение года

отходами более половины площади участка, не устраненное в течение года отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение пяти лет (если не установлен иной срок)

в течение пяти лет (если не установлен иной срок) если на земельном участке уже построены здания, сооружения, нужно содержать их в надлежащем состоянии

не должно быть разрушений крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон

или стекол из окон садовые, огородные и приусадебные участки не должны зарастать сорняками

Как пояснили в Росреестре, участок могут посчитать неиспользуемым, если в течение одного года более половины земли покрыто сорняками высотой более метра. Также это касается деревьев и кустов, если они не посажены в рамках благоустройства или озеленения.

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Оценивать состояние земли будут инспекторы надзорных органов, они будут делать выводы исходя из принятых критериев. «Это позволит исключить риски применения оценочных суждений инспектора и коррупционных проявлений», — рассказал статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Если земля не используется, ее могут отобрать

Перечень признаков разработан в рамках закона, который дает собственникам участков, которые расположены в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, три года на освоение земли. Если этого не произошло и земля не используется, ее теоретически могут отобрать, но это крайняя мера.

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Сперва владельцу выпишут предписание и дадут время, чтобы исправить нарушения. Если он ничего не исправит, то тогда уже через суд инициируют процедуру изъятия. Как поясняли в Росреестре, отобрать землю могут не ранее чем через пять-семь лет.

Дачникам, которые не осваивают участки, грозят еще и штрафы. Получить штраф могут те, чьи участки заброшены, не используются либо на нем наблюдаются признаки разрушения построек, не обрабатывается почва и не ведется иная деятельность. Как говорил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, за неосвоенную землю для физлиц он составит до 1,5 процента от кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей, а для юрлиц — от 400 тысяч рублей.