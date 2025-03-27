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14:29, 27 марта 2025Экономика

Дачников предупредили о риске лишиться участка

Юрист Адамс: Дачникам, которые не освоят участок за три года, грозит штраф
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Дачникам, которые не освоят участок за три года, грозит штраф. Об этом им напомнил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, в соответствии с новыми правилами собственники должны привести землю в порядок, в противном случае их могут ждать санкции. «Под освоением теперь понимается выполнение одного или нескольких мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, соответствующее его целевому назначению. За неисполнение этой обязанности предусмотрены санкции по статье 8.8 КоАП РФ», — объяснил Адамс. Он отметил, что получить штраф могут дачники, чей участок заброшен, не используется либо на нем наблюдаются признаки разрушения построек, не обрабатывается почва и не ведется иная деятельность. Специалист добавил, что за неосвоенную землю для физлиц он составит до 1,5 процента от кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей, а для юрлиц — от 400 тысяч рублей.

Ранее в этот же день председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал советы по грамотной расконсервации домика на участке после зимы.

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