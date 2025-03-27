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12:47, 27 марта 2025Экономика

Дачников научили правильно расконсервировать дом

Депутат Чаплин: Чтобы расконсервировать дачный дом после зимы, осмотрите его
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Чтобы расконсервировать дачный дом после зимы, необходимо выполнять ряд пунктов. Правильно делать это владельцев участков научил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По словам парламентария, первый шаг для расконсервации дачного дома после зимы — внимательный осмотр жилья внутри и снаружи. Отдельное внимание стоит уделить состоянию крыши, стен, фундамента, окон и дверей. «Ищите трещины, следы протечек, повреждения от грызунов или насекомых. Особое внимание следует уделить коммуникациям: проверьте состояние электропроводки, водопровода и системы отопления, убедитесь в отсутствии обрывов проводов, протечек труб и повреждений радиаторов. Если у вас есть септик или выгребная яма, проверьте их состояние и при необходимости вызовите специалистов для откачки», — поделился информацией Чаплин. Он также отметил, что внутри дома стоит провести тщательную уборку и проветрить все комнаты. Помимо этого, депутат порекомендовал избавиться от пыли, грязи и плесени, почистить мебель и постирать текстиль.

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Еще один важный этап в расконсервировании дачного дома — проверка работоспособности всех систем и оборудования. Парламентарий призвал запустить систему отопления, проверить работу сантехники и электроприборов, чтобы убедиться, что все работает безопасно и без перебоев — в противном случае стоит обратиться к специалистам. Для того, чтобы предотвратить появление в дачном доме грызунов и насекомых в будущем, Чаплин предложил установить сетки на окнах и дверях, а также заделать все щели и отверстия в стенах и фундаменте и использовать отпугивающие средства для грызунов и насекомых.

Ранее в марте эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова напомнила дачникам о побелке деревьев и внесении удобрений в апреле.

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