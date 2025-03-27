Дачников научили правильно расконсервировать дом

Депутат Чаплин: Чтобы расконсервировать дачный дом после зимы, осмотрите его

Чтобы расконсервировать дачный дом после зимы, необходимо выполнять ряд пунктов. Правильно делать это владельцев участков научил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По словам парламентария, первый шаг для расконсервации дачного дома после зимы — внимательный осмотр жилья внутри и снаружи. Отдельное внимание стоит уделить состоянию крыши, стен, фундамента, окон и дверей. «Ищите трещины, следы протечек, повреждения от грызунов или насекомых. Особое внимание следует уделить коммуникациям: проверьте состояние электропроводки, водопровода и системы отопления, убедитесь в отсутствии обрывов проводов, протечек труб и повреждений радиаторов. Если у вас есть септик или выгребная яма, проверьте их состояние и при необходимости вызовите специалистов для откачки», — поделился информацией Чаплин. Он также отметил, что внутри дома стоит провести тщательную уборку и проветрить все комнаты. Помимо этого, депутат порекомендовал избавиться от пыли, грязи и плесени, почистить мебель и постирать текстиль.

Еще один важный этап в расконсервировании дачного дома — проверка работоспособности всех систем и оборудования. Парламентарий призвал запустить систему отопления, проверить работу сантехники и электроприборов, чтобы убедиться, что все работает безопасно и без перебоев — в противном случае стоит обратиться к специалистам. Для того, чтобы предотвратить появление в дачном доме грызунов и насекомых в будущем, Чаплин предложил установить сетки на окнах и дверях, а также заделать все щели и отверстия в стенах и фундаменте и использовать отпугивающие средства для грызунов и насекомых.

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