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16:46, 13 марта 2025Экономика

Россиянам назвали обязательные работы на даче после зимы

Садовод Туманов: После зимы важно расчистить дачу от засохших плодов и веток
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

После зимы важно приехать на дачу и заняться самой трудной работой. Обязательные действия для подготовки участка к сезону назвал россиянам председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

В первую очередь после холодов нужно расчистить территорию — осмотреть деревья, подрезать сухие ветки и избавить их от засохших плодов. «Нужно собрать растительные остатки, которые тоже содержат споры болезней, — закопать их, потому что это органика», — посоветовал специалист.

Затем Туманов рекомендует приступать к посеву холодостойких культур, таких как морковь, свекла, салат, петрушка и редиска. «Они не боятся страшных заморозков. Раньше посеешь — больше соберешь», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты не требуют специальной регистрации и не будут облагаться налогом.

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