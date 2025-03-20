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19:28, 20 марта 2025Экономика

Россиянам назвали обязательные действия на даче в апреле

Садовод Воронова: В апреле дачникам нужно защитить деревья от вредителей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Katerina_02 / Shutterstock / Fotodom

В апреле дачникам нужно побелить деревья на участке, чтобы защитить их от инфекций и вредителей. Обязательные действия на даче во второй месяц весны назвала россиянам эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, пишет «Москва 24».

Также стоит снять укрытия с растений и очистить территорию от сухой листвы. Однако обрезать деревья в середине весны уже поздно — в апреле они начинают просыпаться, и так можно навредить веткам. Садовод также посоветовала перекопать грядки и подготовить их таким образом для будущих посадок.

Воронова считает, что уже можно вносить удобрения. «К этому моменту земля прогревается, в почве просыпаются микроорганизмы, могут все это переработать, и растение в результате сможет питаться», — пояснила эксперт.

Ранее дачников предупредили, что недозревший перегной может навредить корням растений — оставить на них ожоги или привести к гниению. Его лучше вносить в междурядья или изолировать мульчей.

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