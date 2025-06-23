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16:16, 23 июня 2025Экономика

Россиянам посоветовали взять кредит под залог квартиры

Финансист Селезнев: Кредит под залог квартиры может быть разумным решением
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Кредит под залог квартиры является разумным решением, пока ставка Центробанка (ЦБ) остается двузначной. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Такие кредиты менее рискованны для банка, поэтому более дешевые для заемщика. Часто таким образом берут кредиты для покупки другой квартиры на вторичном рынке — по сути, этот формат сделки и является ипотекой.

Пока держится высокая ставка Банка России, закладывать свои квартиры будут чаще, в большем объеме, чем год-два назад, добавил специалист.

Ранее россиянам посоветовали взвешенно подходить к принятию решения об оформлении ипотеки при текущем уровне ставок. Например, оформлять ипотеку по рыночным ставкам может быть нецелесообразно, если человек не подпадает ни под одно из условий льготных программ, рассказала россиянам руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

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