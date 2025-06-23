Россияне отпраздновали свадьбу на главной сцене фестиваля VK Fest в Сочи

Россияне отпраздновали свадьбу на главной сцене фестиваля в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Торжество состоялось в поселке Сириус на VK Fest. По словам молодоженов, они расписались в ЗАГСе утром перед фестивалем. Кроме того, на сцене в разговоре с ведущим пара призналась, что они знакомы три года и начали встречаться три месяца назад.

Ранее сообщалось, что в Бийске сестры-близнецы зарегистрировали брак одновременно. Сестры Дарья и Анастасия вышли замуж за своих возлюбленных — Егора и Артема — в один день. Две пары вместе поставили подписи в записях актов о заключении брака и обменялись кольцами.