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19:41, 23 июня 2025Моя страна

Россияне отпраздновали свадьбу на главной сцене фестиваля в Сочи

Россияне отпраздновали свадьбу на главной сцене фестиваля VK Fest в Сочи
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Россияне отпраздновали свадьбу на главной сцене фестиваля в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Торжество состоялось в поселке Сириус на VK Fest. По словам молодоженов, они расписались в ЗАГСе утром перед фестивалем. Кроме того, на сцене в разговоре с ведущим пара призналась, что они знакомы три года и начали встречаться три месяца назад.

Ранее сообщалось, что в Бийске сестры-близнецы зарегистрировали брак одновременно. Сестры Дарья и Анастасия вышли замуж за своих возлюбленных — Егора и Артема — в один день. Две пары вместе поставили подписи в записях актов о заключении брака и обменялись кольцами.

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