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18:47, 23 июня 2025Моя страна

Россияне выбрали топ-3 маршрута для путешествий по родной стране

«Моя Планета»: Калининград вошел в топ-3 маршрута для путешествий по России
Алина Черненко

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали топ-3 маршрута для путешествий по родной стране. Рейтинг оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, лидером стал маршрут «Калининград. Погружение в русскую Европу» — за него отдали голос 44,1 процента участников опроса. На втором месте оказался маршрут «Этот загадочный Дагестан» (29,8 процента). В топ также вошел маршрут «Карелия. Место силы» (20,5 процента).

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Уточняется, что россияне выбирали любимые направления внутреннего туризма с 15 по 20 июня, а итоги подвели 23 июня. В опросе приняли участие 663 человека.

Народное голосование состоялось в рамках нового проекта «Наши маршруты», в котором эксперты, победители конкурса Русского географического общества «Лучший гид России», проверяли туристические маршруты в разных регионах страны и решали, получат ли они знак качества программы.

Ранее эксперты сервиса «Отелло» раскрыли топ направлений для поездок по России с семьей летом. Первое место по количеству бронирований занял Краснодарский край.

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