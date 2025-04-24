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10:35, 24 апреля 2025Моя странаЭксклюзив

Раскрыт топ направлений для поездок по России с семьей летом

«Отелло»: 37 процентов россиян поедут в Краснодарский край летом
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Краснодарский край лидирует по количеству бронирований на лето: 37 процентов россиян поедут туда с семьями. Топ направлений для летнего отпуска раскрыл сервис «Отелло», данные есть у «Ленты.ру».

Согласно исследованию, средний чек за ночь в отелях на Кубани достигает 8,2 тысячи рублей. На втором месте по популярности у россиян оказались Санкт-Петербург и Алтай (по 21 проценту бронирований). При этом средний чек за ночь в гостиницах северной столицы составляет 7 тысяч рублей, а в отелях на Алтае — 9,5 тысячи.

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Еще 17 процентов россиян поедут на Байкал (средняя стоимость ночи — 5,8 тысячи рублей), 14 процентов посетят Казань (6,7 тысячи). По 13 процентов путешественников отправятся в Москву (6,6 тысячи), Калининград (7 тысяч) и Карелию (7,7 тысячи).

Завершают топ востребованных направлений Дагестан, на который пришлось 12 процентов бронирований, и Ставропольский край — 10 процентов.

Ранее россияне раскрыли планы на летний отдых. 85 процентов из них собираются поехать в путешествие.

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