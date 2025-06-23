Россиянин насиловал свою малолетнюю дочь с подругой и поплатился

В Брянске осудили мужчину за изнасилование малолетней дочери и ее подруги

В Брянске мужчину приговорили к 18 годам за изнасилование малолетней дочери и ее подруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он признан виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Как установил суд, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 12-летней дочери и ее 13-летней подруги. Экспертиза установила у него расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии. Подсудимый свою вину признал.

Брянский областной суд приговорил его к 18 годам колонии общего режима и лишил права заниматься работой, связанной с детьми сроком на 15 лет. Также ему назначена мера принудительного наблюдения и лечения у психиатра по месту отбывания наказания. В пользу каждой из пострадавших взыскано по 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин все лето насиловал маленькую падчерицу и поплатился.