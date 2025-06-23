Россиянин ради мечты прошел тысячи километров пешком по стране и оказался на СВО

Уроженец Чукотки прошел пешком по России 17 тысяч километров и попал на СВО

Уроженец Чукотки Олег ради мечты прошел тысячи километров пешком по стране и оказался на специальной военной операции (СВО). Об этом сам мужчина рассказал в интервью порталу WarGonzo.

По словам Олега, с детства он мечтал увидеть Красную площадь в Москве и море в Сочи, и для того, чтобы лучше прочувствовать то, как живет страна, отправился пешком по России. Всего, по словам россиянина, он прошел по России в разных направлениях около семнадцати тысяч километров — суммарно дорога заняла у него семь лет.

Мужчина рассказал, что когда он попал в Москву, то увидел, как вандалы громят мемориал бойцам ЧВК «Вагнер» в центре города. Он вмешался, остановил их, а после вызвался охранять мемориал и благодаря этому подружился с вагнеровцами, которые предложили ему поучаствовать в боевых действиях.

Сейчас россиянин проходит лечение в госпитале после ранения и готовится вернуться в зону СВО.

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