Россиянин запечатлел гигантский протуберанец

Астрофотограф Алексей Поляков снял протуберанец размером с 60 Земель

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал впечатляющие снимки редкого астрономического явления — гигантского солнечного протуберанца. Как отметил россиянин на странице в соцсети «ВКонтакте», его размеры можно сравнить с длиной 60 земных планет.

Протуберанцы — это гигантские струи раскаленной плазмы, которые выбрасываются с поверхности Солнца и удерживаются его магнитным полем. Иногда они «висят» над звездой в виде ярких арок, которые видны даже с Земли при помощи специального оборудования.

«Это нормальный процесс, плазма висит в магнитном поле, из-за того, что она чуть холодней „поверхности“, она выглядит темной», — объяснил фотограф, передает atlas.info.

Снимки были сделаны с помощью телескопа с солнечным фильтром, и на них четко видны языки огня, поднимающиеся над краем звезды. Такие явления — нечастые гости в объективе: подобные выбросы могут существовать от нескольких дней до пары месяцев, но столь массивные встречаются редко.

Ранее жители Туапсинского района стали свидетелями редкого природного явления — горизонтального смерча, который образовался над Черным морем. Россияне смогли снять его на видео.