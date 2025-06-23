Российские правозащитники пощадили возмутившего их мужчину и дали ему сутки на исправление

Православные правозащитники дали возмутившему их мужчине сутки на исправление

Российские правозащитники из движения «Сорок сороков» пощадили возмутившего их мужчину и дали ему сутки на исправление. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Как рассказали в движении, на россиянина им пожаловалась одна из участниц дорожного движения. Она заметила «оскорбительный образ», изображенный на «ГАЗели» мужчины — на кузове авто была наклеена картинка с сексапильной католической монахиней, чьи руки покрыты татуировками, а на лбу у женщины был вытатуирован крест. Правозащитники заявили, что решили не портить владельцу машины жизнь.

«Чтобы не портить жизнь водителю, отцу двоих детей, за необдуманный поступок, вежливо попросили его удалить принт в течение 24 часов, на что он культурно согласился», — написали в движении. Что именно в образе католической монахини показалось православным правозащитникам оскорбительным, не уточняется.

Ранее движение «Сорок сороков» обратилось в комитет Госдумы по промышленности и торговле с целью обязать компании шить одежду для плюс-сайз женщин.