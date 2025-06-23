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19:13, 23 июня 2025Экономика

Российский поселок затопило

Жителей поселков в Хабаровском крае эвакуировали из-за затолпения
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жителей поселков у рек Чемчуко, Чегдомын и Ургал-1 Хабаровского края начали эвакуировать из-за паводка, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Верхнебуреинском районе. При этом отмечается, что некоторые местные жители отказываются покидать дома несмотря на вышедшую из берегов реку. Пункт временного размещения открыли в Железнодорожном лицее поселка Новый Ургал.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили о риске паводка в Приморье. Также ранее из-за разлива реки Киренги затопило поселок Улькан Иркутской области. Затоплен также оказался и участок трассы Усть-Кут — Уоян от поселка Магистральный в сторону Улькана.

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