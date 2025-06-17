Российский поселок затопило из-за разлива реки

Mash: Река Киренга вышла из берегов и затопила поселок в Иркутской области

Поселок Улькан Иркутской области затопило из-за разлива реки Киренги. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, в некоторых частях реки уровень воды поднялся почти на 20 сантиметров выше нормы. В результате дома, огороды, теплицы и погреба жителей Улькана погрузились в воду. На записях, сделанных ими, можно увидеть затопленные огороды и подтопленные постройки. «Затопило еще больше все, что можно и нельзя. В туалет не пройти, тротуары тонут. Погреб полный, возле дома вода», — пожаловалась одна из местных жительниц. «Дружненько мы вместе с цветочками плаваем, огород весь в воде», — добавила другая.

Помимо этого, затоплен оказался и участок трассы Усть-Кут — Уоян от поселка Магистральный в сторону Улькана. Проехать там не получается даже на внедорожнике.

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