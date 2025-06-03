Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 3 июня 2025Экономика

В российском городе разлилась река

В Тарко-Сале затопило дачи, жителей эвакуировали
Полина Кислицына (Редактор)

В Тарко-Сале (ЯНАО) из-за паводка разлилась новая река. Внимание на ситуацию в российском городе обратило агентство Ura.ru.

По его данным, под удар стихии в населенном пункте попали дачи. Местные жители показали, как затопило их участки. На одном видео водитель продемонстрировал, как едет в машине, которая по колеса находится в воде. «Вот у нас река течет во дворе. Аж сносит мощным потоком. Все вокруг в воде», — поделился увиденным автор другого ролика.

Причиной произошедшего стал подъем уровня воды в реке Пякупур до критической отметки. Жителей близлежащих поселков пришлось эвакуировать, им оказывают экстренную помощь.

На прошлой неделе стало известно, что в Санкт-Петербурге затопило дорогу возле Московского вокзала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос об ударе ВСУ по местам базирования дальней авиации

    Бывший российский депутат отправился на СВО

    Женщинам назвали неожиданный продукт для увеличения продолжительности жизни

    В Германии 20 тысяч человек эвакуируют из-за трех бомб

    Сбитый Rolls-Royce в Петербурге байкер оказался связан с мотоклубом Дагестана

    Авиасалон МАКС снова перенесли

    Ушел из жизни композитор Евгений Дога

    Бывший иноагент объяснил отказ от эмиграции

    Кошка выжила после падения с высоты 120 метров и нашла новую хозяйку

    В российском городе разлилась река

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости