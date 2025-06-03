В российском городе разлилась река

В Тарко-Сале затопило дачи, жителей эвакуировали

В Тарко-Сале (ЯНАО) из-за паводка разлилась новая река. Внимание на ситуацию в российском городе обратило агентство Ura.ru.

По его данным, под удар стихии в населенном пункте попали дачи. Местные жители показали, как затопило их участки. На одном видео водитель продемонстрировал, как едет в машине, которая по колеса находится в воде. «Вот у нас река течет во дворе. Аж сносит мощным потоком. Все вокруг в воде», — поделился увиденным автор другого ролика.

Причиной произошедшего стал подъем уровня воды в реке Пякупур до критической отметки. Жителей близлежащих поселков пришлось эвакуировать, им оказывают экстренную помощь.

На прошлой неделе стало известно, что в Санкт-Петербурге затопило дорогу возле Московского вокзала.