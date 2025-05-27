В Петербурге затопило крупную дорогу в центре города

Mash: В Санкт-Петербурге затопило дорогу рядом с Московским вокзалом

В Санкт-Петербурге затопило дорогу рядом с Московским вокзалом. Видео с места происшествия в центре города публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, что подтоплена часть Лиговского проспекта. По предварительным данным, вода появилась на дорогах из-за аварии на магистральном трубопроводе. Другие подробности случившегося не уточняются. На место уже выехали специалисты, чтобы устранить последствия затопления.

Ранее в Горно-Алтайске ливнями затопило памятник коммунальщикам. Монумент изображает слесаря во время ремонта водоразборной колонки, а после продолжительных дождей рядом скопилась ливневая вода.

Образовавшуюся вокруг памятника лужу горожане в шутку называют дополнением композиции — по словам пользователей соцсети, прорыв является неотъемлемым атрибутом профессии коммунальщика. В администрации города уточнили, что подтопление уже устранено.