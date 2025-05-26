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14:03, 26 мая 2025Экономика

В российском городе затопило памятник коммунальщикам

В Горно-Алтайске памятник коммунальщикам затопило ливневыми водами
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Горно-Алтайске памятник в честь работников ЖКХ оказался подтоплен. О ситуации пишет издание «Подъем».

Как уверяют в городской администрации, подтопление произошло по «естественным причинам». После продолжительных дождей вокруг скульптуры скопилась ливневая вода. Композиция была открыта осенью 2024 года в месте подведения первого в городе деревянного водопровода. Монумент изображает слесаря во время ремонта водоразборной колонки. Образовавшуюся вокруг него лужу горожане в шутку называют дополнением композиции — по словам пользователей соцсети, прорыв является неотъемлемым атрибутом профессии коммунальщика. Как подчеркивают местные власти, подтопление уже устранено.

Ранее в Тюмени установили памятник коту-пожарному Семену — животное на протяжении нескольких лет жило в местной пожарно-спасательной части и полюбилось интернет-пользователей. Кот ежедневно ходил на утренние разводы пожарных караулов и даже имел именную спасательную форму.

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